Описание

Компании, занимающейся трудоустройством, на постоянную работу требуется бухгалтер по зарплате. Требования: опыт работы, чешский язык В1, уверенный пользователь ПК (Word, Exel, бухгалтерские программы), знание основ чешского бух. учета, обработка первичной документации, составление отчетности и др. Офис в г. Прага. График работы: 5 дней в неделю, с 8 до 17. Заработная плата по результатам собеседования. +420 773 921 601