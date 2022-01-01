- соответствующий опыт работы (хотя бы на некоторых платформах),
- грамотный письменный русский язык,
- высокий общий интеллектуальный уровень,
- оперативное мышление, умение работать в режиме многозадачности,
- умение самостоятельно организовывать свою работу, самообучаться, внимание к деталям, инициативность и усидчивость, исполнительность, ответственность и аккуратность.
- работа только в офисе (удаленку не рассматриваем)
- работа на долгосрочной основе
- рабочий день с 9-00 до 16-00, 5 дней в неделю
- уютный офис в БЦ "Пражечка" (район Жижков),
- испытательный срок 3 месяца,
- вознаграждение обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.
О нас:
- разные направления деятельности (телекоммуникации в сфере B2B, современные медиа)
- интересные проекты
- небольшая, но высокоэффективная, молодая и адекватная команда
Татьяна
607203441