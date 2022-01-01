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Специалист по коммуникациям
Вакансии
Партнер рубрики:
07 июня
14:36
311
Специалист по коммуникациям
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по рекламе
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Infinity Telecom s.r.o.
Описание
- размещение рекламы на разных площадках с целью привлечения клиентов и увеличения аудитории, - продвижение брендов компании в Instagram, YouTube, Telegram и других соцсетях, - ведение профиля компании в LinkedIn, - разработка и публикация вовлекающего контента, - ведение нескольких проектов одновременно, - анализ эффективности проведенных коммуникаций.
Требования

- соответствующий опыт работы (хотя бы на некоторых платформах),
- грамотный письменный русский язык,
- высокий общий интеллектуальный уровень,
- оперативное мышление, умение работать в режиме многозадачности,
- умение самостоятельно организовывать свою работу, самообучаться, внимание к деталям, инициативность и усидчивость, исполнительность, ответственность и аккуратность.

Условия

- работа только в офисе (удаленку не рассматриваем)
- работа на долгосрочной основе
- рабочий день с 9-00 до 16-00, 5 дней в неделю
- уютный офис в БЦ "Пражечка" (район Жижков),
- испытательный срок 3 месяца,
- вознаграждение обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.

Дополнительная информация

О нас:
- разные направления деятельности (телекоммуникации в сфере B2B, современные медиа)
- интересные проекты
- небольшая, но высокоэффективная, молодая и адекватная команда

Контакты:

Татьяна

[email protected]

607203441

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