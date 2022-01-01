Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по рекламе Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата не указана Компания Infinity Telecom s.r.o.

Описание - размещение рекламы на разных площадках с целью привлечения клиентов и увеличения аудитории, - продвижение брендов компании в Instagram, YouTube, Telegram и других соцсетях, - ведение профиля компании в LinkedIn, - разработка и публикация вовлекающего контента, - ведение нескольких проектов одновременно, - анализ эффективности проведенных коммуникаций.

Требования - соответствующий опыт работы (хотя бы на некоторых платформах),

- грамотный письменный русский язык,

- высокий общий интеллектуальный уровень,

- оперативное мышление, умение работать в режиме многозадачности,

- умение самостоятельно организовывать свою работу, самообучаться, внимание к деталям, инициативность и усидчивость, исполнительность, ответственность и аккуратность.

Условия - работа только в офисе (удаленку не рассматриваем)

- работа на долгосрочной основе

- рабочий день с 9-00 до 16-00, 5 дней в неделю

- уютный офис в БЦ "Пражечка" (район Жижков),

- испытательный срок 3 месяца,

- вознаграждение обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.