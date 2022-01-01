Описание

Требуются водители-международники категории СЕ в Чехию- города Ческие Будийовицы, Карловы Вары, Брно, Злин. Работа на рефах, тентах. тягачи ДАФ, МАН, Мерседес, Скания, Вольво, Евро 6, Рассматриваются кандидаты с опытом езды по категории СЕ от 6 месяцев ); Бесплатная вакансия. ( принимаем граждан Украины, республики Молдова и граждан с Чешскими документами!) -Зарплата 2200 - 2 300 евро -Рейсы по Европе (страны БениЛюкс, Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Швейцария). -Каденция 3 месяца на 1 месяц или 2 недели на 2 дня. Официальное трудоустройство - контракт с последующим видом на жительство, -евро лицензия, -код 95 -как короткий, так и длинный, рабочая виза D, -выплата зарплаты 1 раз в месяц на банковскую карточку. Для работы в Чехии открывается чешская рабочая виза на 2 года или короткая виза на 3 месяца. -Зарплата посуточно от 70-80 евро/сутки для новичков. Жилье перед каденциями предоставляется. Помощь в получении кода 95 по договоренности. Сопровождение и консультации от заполнения анкеты до выезда на фирму в Чехию. Требования: - базовое образование, - надёжность, - опыт работы по категории СЕ от 6 месяцев. (на длинную визу возможен прием на работу без опыта работы. - водительское удостоверение европейского образца категории С+Е, - чип карта водителя которую водитель должен получить по месту постоянного проживания. Внимание! За детальной информацией обращайтесь по тел. +420 602 368 875 (Viber, WhatsApp) В случае Вашей заинтересованности, для рассмотрения Вашей кандидатуры просьба переслать нам на Вайбер +420 602 368 875 копии следующих документов: копию заграничного паспорта, почтовый адрес с индексом места прописки, копию водительских прав с двух сторон, копию чиповой карты, копию европейского кода 95 (если есть), сообщить опыт работы по категории СЕ,тип авто (реф, тенты), опыта работы в Европе, Эти данные нам нужны для согласования с работодателем вашей кандидатуры. Контактное лицо: Оксана, Аружан