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Разработчики (возможно обучение) AC/DC и DC/DC модулей электропитания
Вакансии
Партнер рубрики:
09 июня
21:25
216
Разработчики (возможно обучение) AC/DC и DC/DC модулей электропитания
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Мастерская по ремонту обуви
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Модельер-конструктор, Электрик, Ремонтник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Описание
Разработка, макетирование, испытания, внедрение в производство, поддержка производства
Требования

Опыт разработки импульсных источников электропитания

Условия

Звоните, расскажу

Контакты:

Александр Гончаров

[email protected]

777915558

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