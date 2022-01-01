15 июня
10:49
851
Уборщица
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OHAYNO
Praha 9
Тип занятости
Полный день
Профессия
Уборщик(ца)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
130 CZK
Компания
OHAYNO
Описание
Ohayno-уборка по всей Праге. Сейчас мы ищем новых ответственных уборщиков, чтобы присоединиться к нашей команде. Наши преимущества: у нас есть ежемесячная оплата, оплата в день от 1000-1400 крон, + тарифы + бонусы за вашу качественную работу.Вы никогда не останетесь без работы, вы можете рассчитывать на нас, у нас всегда будут заказы для вас! Подходящий график работы, так как он вам подойдет.Это могут быть роды (3-4 дня) или основные роды (5/2). Формируйте свои дни сами! У нас есть карьерный рост!Да, вы можете стать не только главным уборщиком, но и бригадиром в нашей компании! Стабильная заработная плата, никаких задержек в оплате вашей работы!
Требования
Спрос:
-активный человек
-понимание вашего собственного вклада в общий результат команды
-желание работать и развиваться в сфере ведения домашнего хозяйства
-опыт работы не требуется
Условия
Что ты будешь делать:
- влажная и сухая уборка квартир, домов
- оценка работы
-вежливое общение с клиентом и коллегами компании
- отчет о проделанной работе
Контакты:
Daria Lieshchova
+420770665891