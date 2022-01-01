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Уборщица
Вакансии
Партнер рубрики:
16 июня
13:42
801
Уборщица
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Уборщица
OHAYNO
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Уборщик(ца), Домработник(ца)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
OHAYNO
Описание
Ohayno-уборка по всей Праге. Сейчас мы ищем новых ответственных уборщиков, чтобы присоединиться к нашей команде. Наши преимущества: у нас есть ежемесячная оплата, оплата в день от 1000-1400 крон, + тарифы + бонусы за вашу качественную работу.Вы никогда не останетесь без работы, вы можете рассчитывать на нас, у нас всегда будут заказы для вас! Подходящий график работы, так как он вам подойдет.Это могут быть смены (3-4 дня) или основные (5/6 дней)Формируйте свои дни сами! У нас есть карьерный рост!Да, вы можете стать не только главным уборщиком, но и бригадиром в нашей компании! Стабильная заработная плата, никаких задержек в оплате вашей работы!
Требования

Что ты будешь делать:

- влажная и сухая уборка квартир, домов
- оценка работы
-вежливое общение с клиентом и коллегами компании
- отчет о проделанной работе

Условия

Спрос:
-активный человек
-понимание вашего собственного вклада в общий результат команды
-желание работать и развиваться в сфере ведения домашнего хозяйства
-опыт работы не требуется

Контакты:

Daria Lieshchova

[email protected]

+420770665891

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