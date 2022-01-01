- Создание и ведение базы данных деловых партнеров - Установление контактов с новыми потенциальными деловыми партнерами - Подготовка коммерческих предложений и требований - Активные закупки и продажи B2B - Закрытие бизнес-кейсов

- Коммуникативные и организаторские способности - Усидчивость и трудолюбие - Опыт работы в сфере купли-продажи B2B, опыт работы во ВЭД приветствуется (не условие) - Надежность - Готовность учиться новому - Дух командного игрока - Целеустремленность - Активное владение английским языком

Условия

Предлагаем:

- Профессиональная подготовка и образование

- Работа в команде, которая находится на высоком профессиональном уровне в своей области и готова помочь своему новому коллеге в начале его работы

- Стабильность

- Фиксированная заработная плата, в том числе поощрительная бонусная система