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B2B трейдер
Вакансии
Партнер рубрики:
16 июня
15:11
610
B2B трейдер
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
SUTOR Global s.r.o.
Описание
- Создание и ведение базы данных деловых партнеров - Установление контактов с новыми потенциальными деловыми партнерами - Подготовка коммерческих предложений и требований - Активные закупки и продажи B2B - Закрытие бизнес-кейсов
Требования

- Коммуникативные и организаторские способности
- Усидчивость и трудолюбие
- Опыт работы в сфере купли-продажи B2B, опыт работы во ВЭД приветствуется (не условие)
- Надежность
- Готовность учиться новому
- Дух командного игрока
- Целеустремленность
- Активное владение английским языком

Условия

Предлагаем:
- Профессиональная подготовка и образование
- Работа в команде, которая находится на высоком профессиональном уровне в своей области и готова помочь своему новому коллеге в начале его работы
- Стабильность
- Фиксированная заработная плата, в том числе поощрительная бонусная система

Контакты:

Игорь Вондрачек

[email protected]

+420606765547

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