Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Сварщик CO2
Вакансии
Партнер рубрики:
20 июня
09:45
548
Сварщик CO2
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-jih
Заработная плата
35 280 CZK
Компания
RS agentura práce s.r.o.
Описание
▪️ Сварка по технологическому процессу на СО2 ▪️ Сварка конструкций автобусов MERCEDES ▪️ Ответственность за правильное использование сварочных инструментов ▪️ Контроль сварки ▪️ Чтение технической документации ▪️ Регулярное техническое обслуживание инструментов и содержание рабочего места в чистоте
Требования

▪️ Образование по специальности сварщик
▪️ Работа сварщиком CO2
▪️ Действующий сертификат сварщика (испытания ЕС CO2 согласно EN 9606 - 1)
▪️ Самостоятельная работа согласно чертежной документации

Условия

▪️ Зарплата от 210 крон/час.
▪️ Привлекательная финансовая оценка
▪️ 5 недель отпуска
▪️ Компенсация транспорта
▪️ Гибкий учет рабочего времени
▪️ Фирменное питание

Контакты:

Volodymyr Pahula

[email protected]

+420704791791

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода