20 июня
09:45
548
Сварщик CO2
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-jih
Заработная плата
35 280 CZK
Компания
RS agentura práce s.r.o.
Описание
▪️ Сварка по технологическому процессу на СО2 ▪️ Сварка конструкций автобусов MERCEDES ▪️ Ответственность за правильное использование сварочных инструментов ▪️ Контроль сварки ▪️ Чтение технической документации ▪️ Регулярное техническое обслуживание инструментов и содержание рабочего места в чистоте
Требования
▪️ Образование по специальности сварщик
▪️ Работа сварщиком CO2
▪️ Действующий сертификат сварщика (испытания ЕС CO2 согласно EN 9606 - 1)
▪️ Самостоятельная работа согласно чертежной документации
Условия
▪️ Зарплата от 210 крон/час.
▪️ Привлекательная финансовая оценка
▪️ 5 недель отпуска
▪️ Компенсация транспорта
▪️ Гибкий учет рабочего времени
▪️ Фирменное питание
Контакты:
Volodymyr Pahula
+420704791791