24 июня
08:33
443
Штукатуры на механизированную штукатурку
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
TopEngineeringSolutions
Описание
Мы имеем многолетний опыт работы на всех этапах строительства. Благодаря этому компания вышла на высокий профессиональный уровень. Это дает возможность обучать сотрудников внутри нашей организации. Мы поощряем стремление к карьерному росту и гордимся профессиональными достижениями каждого сотрудника. Каждый день мы движемся вперед, нас ценят и с нами сотрудничают именитые клиенты.
Требования
Ищем сотрудников без вредных привычек, пунктуальных, способных ответственно ухаживать за оборудованием..
Оплата сдельная, зависит от опыта и выработки.
Условия
На машинную штукатурку требуются мастера, желательно с опытом.
Если есть желание приобрести профессию, готовы обсудить.
Требуется умение работать на станции, способность глянцевать оштукатуренную поверхность.
Контакты:
Элеонора
contactusnow “собака” email.cz
+420 773 561 896