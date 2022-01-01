Описание

Компания Global Transporte Czechia s.r.o. примет на работу водителей международников категории СЕ. От вас: -наличие визы, -наличие в правах категории СЕ, -чип карта. С остальными документами поможем. Визовая поддержка, русскоговорящие кадры, адекватное начальство, свежие авто. ЗП для водителей без опыта от 2100 евро/месяц С опытом от 2300 евро/месяц, в зависимости от вашей квалификации. Трудоустройство с первого дня! Свяжитесь со мной в лс или по телефону 778756277 Мария HR