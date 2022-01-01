Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Водитель международник категории СЕ.
Вакансии
Партнер рубрики:
30 июня
11:51
313
Водитель международник категории СЕ.
Подобные вакансии
Водители-международники категории С+Е (Чехия и Западная Европа)
Merkus s.r.o
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик
Регион
Středočeský kraj
Город
Příbram
Заработная плата
2 100 EUR
Компания
Global Transporte Czechia s.r.o.
Описание
Компания Global Transporte Czechia s.r.o. примет на работу водителей международников категории СЕ. От вас: -наличие визы, -наличие в правах категории СЕ, -чип карта. С остальными документами поможем. Визовая поддержка, русскоговорящие кадры, адекватное начальство, свежие авто. ЗП для водителей без опыта от 2100 евро/месяц С опытом от 2300 евро/месяц, в зависимости от вашей квалификации. Трудоустройство с первого дня! Свяжитесь со мной в лс или по телефону 778756277 Мария HR
Контакты:

Тутуевская Мария

[email protected]

+420778756277

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода