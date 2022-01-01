30 июня
11:51
313
Водитель международник категории СЕ.
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Merkus s.r.o
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик
Регион
Středočeský kraj
Город
Příbram
Заработная плата
2 100 EUR
Компания
Global Transporte Czechia s.r.o.
Описание
Компания Global Transporte Czechia s.r.o. примет на работу водителей международников категории СЕ. От вас: -наличие визы, -наличие в правах категории СЕ, -чип карта. С остальными документами поможем. Визовая поддержка, русскоговорящие кадры, адекватное начальство, свежие авто. ЗП для водителей без опыта от 2100 евро/месяц С опытом от 2300 евро/месяц, в зависимости от вашей квалификации. Трудоустройство с первого дня! Свяжитесь со мной в лс или по телефону 778756277 Мария HR
Контакты:
Тутуевская Мария
+420778756277