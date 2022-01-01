Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Мастера по машинной штукатурке
Вакансии
Партнер рубрики:
07 июля
12:27
388
Мастера по машинной штукатурке
Подобные вакансии
Штукатуры на механизированную штукатурку
TopEngineeringSolutions
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
TES
Описание
На машинную штукатурку приглашаем мастеров (мужчин и женщин), желательно с опытом. Если есть желание приобрести профессию, можно обсудить.
Требования

Требуется умение работать на станции, способность глянцевать оштукатуренную поверхность.
Ищем работников без вредных привычек, пунктуальных, способных ответственно ухаживать за оборудованием.
Работа требует физической выносливости.

Условия

Оплата сдельная, зависит от опыта и выработки.

Контакты:

Eleonora Delovaya

[email protected]

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы