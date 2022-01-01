07 июля
12:27
388
Мастера по машинной штукатурке
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TopEngineeringSolutions
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
TES
Описание
На машинную штукатурку приглашаем мастеров (мужчин и женщин), желательно с опытом. Если есть желание приобрести профессию, можно обсудить.
Требования
Требуется умение работать на станции, способность глянцевать оштукатуренную поверхность.
Ищем работников без вредных привычек, пунктуальных, способных ответственно ухаживать за оборудованием.
Работа требует физической выносливости.
Условия
Оплата сдельная, зависит от опыта и выработки.
Контакты:
Eleonora Delovaya