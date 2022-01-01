09 июля
18:07
801
Автомеханик на СТО
Тип занятости
Полный день
Профессия
Автомеханик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Автосервис MEDVEDY
Описание
На работу в СТО требуется механик Руки из плеч и желание работать обязательно. Оплата сдельная 50/50 от стоимости работы (около 9-11к в неделю при средней загрузке)
Требования
Любовь к автомобилям,
Руки из плеч и желание работать.
Условия
Сервис находится в ареале Avia Letnay,
5ти дневная рабочая неделя
Контакты:
Михаил
775736660