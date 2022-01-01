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Автомеханик на СТО
Вакансии
Партнер рубрики:
09 июля
18:07
801
Автомеханик на СТО
Тип занятости
Полный день
Профессия
Автомеханик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Автосервис MEDVEDY
Описание
На работу в СТО требуется механик Руки из плеч и желание работать обязательно. Оплата сдельная 50/50 от стоимости работы (около 9-11к в неделю при средней загрузке)
Требования

Любовь к автомобилям,
Руки из плеч и желание работать.

Условия

Сервис находится в ареале Avia Letnay,
5ти дневная рабочая неделя

Контакты:

Михаил

[email protected]

775736660

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