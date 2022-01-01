Описание

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ В наш офис в г. Прага ищем Бухгалтера по зарплате Описание работы: - обработка счетов-фактур - работа с документацией Требования: - Опыт работы в смежной отрасли -Знание работы с ПК (MS Word, Excel, Интернет) Мы предлагаем: - Работа в стабильной компании - корпоративная мобильная связь З/П по результатам собеседования. +420773921601