11 июля
13:36
406
Бухгалтер по зарплате
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Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ В наш офис в г. Прага ищем Бухгалтера по зарплате Описание работы: - обработка счетов-фактур - работа с документацией Требования: - Опыт работы в смежной отрасли -Знание работы с ПК (MS Word, Excel, Интернет) Мы предлагаем: - Работа в стабильной компании - корпоративная мобильная связь З/П по результатам собеседования. +420773921601
Контакты:
Ольга
+420773921601