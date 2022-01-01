Описание

Маркетолог Место работы: Praha –Žižkov. График работы: с 08:00 до 17:00. Языки: грамотный устный и письменный чешский Международная компания с многолетним опытом в сфере трудоустройства за рубежом приглашает в свою команду специалиста по маркетингу. Обязанности: Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен). Разработка и реализация стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях и в интернете. Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами. Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов. Ежемесячный анализ эффективности выполненного плана и корректировка недочетов и слабых мест. Понимание основ SEO – большое преимущество. Умение работать в Wordpress является преимуществом. Знание услуг трудоустройства за рубежом и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами. +420777921585 +420773921601