09 августа
13:08
147
Автомеханик
Тип занятости
Полный день
Профессия
Автомеханик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
не указана
Компания
Avanda s.r.o.
Описание
Ищем автомеханика в собственный сервис по обслуживанию скутеров. Не работаем с Клиентами, обслуживаем только свой парк скутеров. Основные работы: - замена фильтров и масла - ремонт пластика - чистка/ремонт карбюратора - устранение неисправностей Мы ищем адекватного человека с руками и опытом работы с автомобилями или мотоциклами.
Условия
Предлагаем частичную, полную занятость или работу на живностенский лист. Знание языков не обязательно. Резюме или письмо о себе пожалуйста присылайте на почту [email protected]
Контакты:
Elias Tissu
777109048