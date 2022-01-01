Описание

Ищем автомеханика в собственный сервис по обслуживанию скутеров. Не работаем с Клиентами, обслуживаем только свой парк скутеров. Основные работы: - замена фильтров и масла - ремонт пластика - чистка/ремонт карбюратора - устранение неисправностей Мы ищем адекватного человека с руками и опытом работы с автомобилями или мотоциклами.