навыки разработки приложений на основе микросервисной архитектуры;
опыт разработки веб-приложений на .NET или .NET Core от 2 лет;
опыт работы с .net framework 5+ и net core 3+;
понимание REST;
понимание и применение принципов SOLID;
- опыт создания WebAPI;
- знание технологий: С#; API, REST; OOP, DDD, SOLID; Visual Studio; PostgreSQL.
Будет плюсом: Kafka, ElasticSearch, Docker.
Вы будете отвечать за:
- поддержку и разработку web приложений на технологии .NET;
- программирование бизнес логики;
- оценку трудозатрат по задачам;
- помощь в определении требований;
- создание новых и поддержка старых API;
- интеграцию с внешними системами;
- рефакторинг существующего кода;
- внутреннее тестирование и отладка;
- взаимодействие с разработчиками для распределения задач, наставничества и помощи с целью достижения общих целей.
Мы думаем, что Вам понравится, потому что:
- мы международная команда молодых специалистов;
- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;
- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;
- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;
- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.
Кроме того, мы предлагаем:
- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;
- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);
- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;
- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;
- программа частичной компенсации питания.
Это ещё не всё:
- постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;
- курсы английского и чешского за счёт компании;
- возможность профессионального роста и обучения;
- поддержка профессионального бизнес-коуча.
Светлана