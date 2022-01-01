В связи с активным развитием компании, мы приглашаем талантливого и ответственного .NET разработчика присоединиться к нашей команде в Праге.

навыки разработки приложений на основе микросервисной архитектуры; опыт разработки веб-приложений на .NET или .NET Core от 2 лет; опыт работы с .net framework 5+ и net core 3+; понимание REST; понимание и применение принципов SOLID; - опыт создания WebAPI; - знание технологий: С#; API, REST; OOP, DDD, SOLID; Visual Studio; PostgreSQL. Будет плюсом: Kafka, ElasticSearch, Docker.

Условия

Вы будете отвечать за:

- поддержку и разработку web приложений на технологии .NET;

- программирование бизнес логики;

- оценку трудозатрат по задачам;

- помощь в определении требований;

- создание новых и поддержка старых API;

- интеграцию с внешними системами;

- рефакторинг существующего кода;

- внутреннее тестирование и отладка;

- взаимодействие с разработчиками для распределения задач, наставничества и помощи с целью достижения общих целей.

Мы думаем, что Вам понравится, потому что:

- мы международная команда молодых специалистов;

- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;

- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;

- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;

- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.