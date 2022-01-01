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.NET Developer
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Партнер рубрики:
10 августа
11:10
119
.NET Developer
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист, Back-end программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание
В связи с активным развитием компании, мы приглашаем талантливого и ответственного .NET разработчика присоединиться к нашей команде в Праге.
Требования

навыки разработки приложений на основе микросервисной архитектуры;
опыт разработки веб-приложений на .NET или .NET Core от 2 лет;
опыт работы с .net framework 5+ и net core 3+;
понимание REST;
понимание и применение принципов SOLID;
- опыт создания WebAPI;
- знание технологий: С#; API, REST; OOP, DDD, SOLID; Visual Studio; PostgreSQL.
Будет плюсом: Kafka, ElasticSearch, Docker.

Условия

Вы будете отвечать за:
- поддержку и разработку web приложений на технологии .NET;
- программирование бизнес логики;
- оценку трудозатрат по задачам;
- помощь в определении требований;
- создание новых и поддержка старых API;
- интеграцию с внешними системами;
- рефакторинг существующего кода;
- внутреннее тестирование и отладка;
- взаимодействие с разработчиками для распределения задач, наставничества и помощи с целью достижения общих целей.

Мы думаем, что Вам понравится, потому что:
- мы международная команда молодых специалистов;
- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;
- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;
- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;
- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.

Дополнительная информация

Кроме того, мы предлагаем:
- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;
- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);
- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;
- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;
- программа частичной компенсации питания.

Это ещё не всё:
- постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;
- курсы английского и чешского за счёт компании;
- возможность профессионального роста и обучения;
- поддержка профессионального бизнес-коуча.

Контакты:

Светлана

[email protected]

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