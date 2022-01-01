- 2+ года опыта в ручных тестовых случаях, разработке сценариев тестирования, написание тестовых сценариев;
- знание основных критериев качества требований к ПО;
- знания в области тестирования и работа на веб/клиент-сервер/мобильные приложения;
- хорошее знание процессов тестирования, знания тестовой документации;
- хороший опыт анализа, устранения неполадок и решения проблем.
Будет плюсом:
- глубокие знания и опыт в тестировании Rest API;
- знания SQL.
Вы будете отвечать за:
- разработку и проведение ручного, функционального, регрессионного тестирования;
- анализ и уточнение требований, разработка и ведение тест кейсов в рамках назначенных проектов;
- разработку и поддержку тестовой документации;
- документирование процессов тестирования, контроль актуальности тест-кейсов;
- тестирование назначенных проектов или функционала (область ответственности - этап разработки и согласования требований, этап разработки и проведения тестов).
Мы думаем, что Вам понравится, потому что:
- мы международная команда молодых специалистов;
- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;
- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;
- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;
- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.
Кроме того, мы предлагаем:
- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;
- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);
- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;
- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;
- программа частичной компенсации питания.
Это ещё не всё:
- постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;
- курсы английского и чешского за счёт компании;
возможность профессионального роста и обучения;
поддержка профессионального бизнес-коуча.
Светлана