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Manual QA
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Партнер рубрики:
10 августа
12:24
154
Manual QA
Тип занятости
Полный день
Профессия
Тестировщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание
В связи с активным развитием компании, мы приглашаем талантливого и ответственного Manual QA инженера присоединиться к нашей команде в Праге.
Требования

- 2+ года опыта в ручных тестовых случаях, разработке сценариев тестирования, написание тестовых сценариев;
- знание основных критериев качества требований к ПО;
- знания в области тестирования и работа на веб/клиент-сервер/мобильные приложения;
- хорошее знание процессов тестирования, знания тестовой документации;
- хороший опыт анализа, устранения неполадок и решения проблем.

Будет плюсом:
- глубокие знания и опыт в тестировании Rest API;
- знания SQL.

Условия

Вы будете отвечать за:
- разработку и проведение ручного, функционального, регрессионного тестирования;
- анализ и уточнение требований, разработка и ведение тест кейсов в рамках назначенных проектов;
- разработку и поддержку тестовой документации;
- документирование процессов тестирования, контроль актуальности тест-кейсов;
- тестирование назначенных проектов или функционала (область ответственности - этап разработки и согласования требований, этап разработки и проведения тестов).

Дополнительная информация

Мы думаем, что Вам понравится, потому что:
- мы международная команда молодых специалистов;
- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;
- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;
- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;
- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.

Кроме того, мы предлагаем:
- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;
- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);
- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;
- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;
- программа частичной компенсации питания.

Это ещё не всё:
- постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;
- курсы английского и чешского за счёт компании;
возможность профессионального роста и обучения;
поддержка профессионального бизнес-коуча.

Контакты:

Светлана

[email protected]

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