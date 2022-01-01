В связи с активным развитием компании, мы приглашаем талантливого и ответственного Manual QA инженера присоединиться к нашей команде в Праге.

- 2+ года опыта в ручных тестовых случаях, разработке сценариев тестирования, написание тестовых сценариев; - знание основных критериев качества требований к ПО; - знания в области тестирования и работа на веб/клиент-сервер/мобильные приложения; - хорошее знание процессов тестирования, знания тестовой документации; - хороший опыт анализа, устранения неполадок и решения проблем.

Вы будете отвечать за: - разработку и проведение ручного, функционального, регрессионного тестирования; - анализ и уточнение требований, разработка и ведение тест кейсов в рамках назначенных проектов; - разработку и поддержку тестовой документации; - документирование процессов тестирования, контроль актуальности тест-кейсов; - тестирование назначенных проектов или функционала (область ответственности - этап разработки и согласования требований, этап разработки и проведения тестов).

Дополнительная информация

Мы думаем, что Вам понравится, потому что:

- мы международная команда молодых специалистов;

- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;

- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;

- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;

- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.

Кроме того, мы предлагаем:

- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;

- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);

- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;

- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;

- программа частичной компенсации питания.

Это ещё не всё:

- постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;

- курсы английского и чешского за счёт компании;

возможность профессионального роста и обучения;

поддержка профессионального бизнес-коуча.