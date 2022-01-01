10 августа
14:25
138
Регулировщик/ца электронного оборудования
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ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Срочно требуются регулировщики электронного оборудования на участок производства. Описание работы: настройка продукции согласно производственной инструкции. Опыт разработки или ремонта импульсных источников питания приветствуется, но не обязателен. Обучение на месте.
Требования
Знание одного из языков: русский, украинский, английский или чешский.
Условия
Полная или частичная занятость, договор бессрочный или по договорённости.
Контакты:
Рысь А.А.
777915572