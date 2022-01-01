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Дизайнер-разработчик печатных плат
Вакансии
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10 августа
14:44
151
Дизайнер-разработчик печатных плат
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Требуется дизайнер-разработчик печатных плат. Описание работы: разводка-проектирование печатных плат импульсных источников питания по заданным нормативам, согласование результата с инженерами-разработчиками. Работа творческая. Опыт работы с импульсными источниками питания будет в плюс, но не требуется.
Требования

Знание одного из языков: русский, украинский, английский или чешский.
Опыт работы с ПК. Усидчивость.

Условия

Полный или неполный рабочий день.

Контакты:

Рысь А.А.

[email protected]

777915572

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