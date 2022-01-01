10 августа
14:44
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Дизайнер-разработчик печатных плат
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ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Требуется дизайнер-разработчик печатных плат. Описание работы: разводка-проектирование печатных плат импульсных источников питания по заданным нормативам, согласование результата с инженерами-разработчиками. Работа творческая. Опыт работы с импульсными источниками питания будет в плюс, но не требуется.
Требования
Знание одного из языков: русский, украинский, английский или чешский.
Опыт работы с ПК. Усидчивость.
Условия
Полный или неполный рабочий день.
Контакты:
Рысь А.А.
777915572