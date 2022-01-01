Что Компания ожидает от Вас?
Отличное знание русского, чешского и английского языков;
Оконченные курсы бухучета в Чехии, практика в этой сфере, минимально 3
года;
Жизнерадостность, доброжелательность по отношению к клиентам и коллегам;
Для нашего клиента, бухгалтерской компании в Чехии, ищем несколько Senior Accountant.
Наш идеальный Кандидат имеет опыт работы от 3 лет и знания русского, чешского и
английского языков.
Примеры Ваших задач:
Комплексное ведение бухгалтерского учета, подача ежемесячных отчетов в FU, OSSZ, VZP;
Составление и подача годовой отчетности;
Консультирование клиентов по электронной почте и телефону, подготовка ответов на вопросы бухгалтеров — клиентов;
Оказание других бухгалтерских услуг;
Помощь в проведении сверки по расчетам с клиентами;
Что Компания предлагает?
Обучение, с возможностью карьерного роста;
Возможность повышения квалификации;
Офис в центре Праги;
Финансовое вознаграждение с бонусной частью;
Оплачиваемый больничный и отпуск;
Молодой позитивный коллектив;
Лсения Савчук
602549439