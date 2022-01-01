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Старший бухгалтер
Вакансии
Партнер рубрики:
10 августа
15:26
140
Старший бухгалтер
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Бухгалтерская компания а Праге
Описание
О Компании: Наш клиент, специализируется на дистанционном бухгалтерском обслуживании фирм в Чехии. Компания начала работу в 2006. За 15 лет работы превратились в команду профессионалов с отделом продаж, отделом юридических услуг, отделом заботы о клиентах и, конечно, основа бизнеса — это ведение бухгалтерии чешских компаний. Общение с клиентами и партнерами ведется сразу на трех языках: чешский, русский и английский. Компания получила высший уровень сертификации - Daňové poradenství и привлекли более 350 компаний на постоянное обслуживание. В компании работает 25 профессионалов, в том числе 14 высококлассных бухгалтеров.
Требования

Что Компания ожидает от Вас?
Отличное знание русского, чешского и английского языков;
Оконченные курсы бухучета в Чехии, практика в этой сфере, минимально 3
года;
Жизнерадостность, доброжелательность по отношению к клиентам и коллегам;

Условия

Для нашего клиента, бухгалтерской компании в Чехии, ищем несколько Senior Accountant.
Наш идеальный Кандидат имеет опыт работы от 3 лет и знания русского, чешского и
английского языков.
Примеры Ваших задач:
Комплексное ведение бухгалтерского учета, подача ежемесячных отчетов в FU, OSSZ, VZP;
Составление и подача годовой отчетности;
Консультирование клиентов по электронной почте и телефону, подготовка ответов на вопросы бухгалтеров — клиентов;
Оказание других бухгалтерских услуг;
Помощь в проведении сверки по расчетам с клиентами;

Что Компания предлагает?
Обучение, с возможностью карьерного роста;
Возможность повышения квалификации;
Офис в центре Праги;
Финансовое вознаграждение с бонусной частью;
Оплачиваемый больничный и отпуск;
Молодой позитивный коллектив;

Контакты:

Лсения Савчук

[email protected]

602549439

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