О Компании: Наш клиент, специализируется на дистанционном бухгалтерском обслуживании фирм в Чехии. Компания начала работу в 2006. За 15 лет работы превратились в команду профессионалов с отделом продаж, отделом юридических услуг, отделом заботы о клиентах и, конечно, основа бизнеса — это ведение бухгалтерии чешских компаний. Общение с клиентами и партнерами ведется сразу на трех языках: чешский, русский и английский. Компания получила высший уровень сертификации - Daňové poradenství и привлекли более 350 компаний на постоянное обслуживание. В компании работает 25 профессионалов, в том числе 14 высококлассных бухгалтеров.

Что Компания ожидает от Вас? Отличное знание русского, чешского и английского языков; Оконченные курсы бухучета в Чехии, практика в этой сфере, минимально 3 года; Жизнерадостность, доброжелательность по отношению к клиентам и коллегам;

Условия

Для нашего клиента, бухгалтерской компании в Чехии, ищем несколько Senior Accountant.

Наш идеальный Кандидат имеет опыт работы от 3 лет и знания русского, чешского и

английского языков.

Примеры Ваших задач:

Комплексное ведение бухгалтерского учета, подача ежемесячных отчетов в FU, OSSZ, VZP;

Составление и подача годовой отчетности;

Консультирование клиентов по электронной почте и телефону, подготовка ответов на вопросы бухгалтеров — клиентов;

Оказание других бухгалтерских услуг;

Помощь в проведении сверки по расчетам с клиентами;

Что Компания предлагает?

Обучение, с возможностью карьерного роста;

Возможность повышения квалификации;

Офис в центре Праги;

Финансовое вознаграждение с бонусной частью;

Оплачиваемый больничный и отпуск;

Молодой позитивный коллектив;