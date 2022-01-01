Приглашаем в свою команду IT рекрутера. Важно иметь опыт работы на идентичной или релевантной позиции (HR, административа).

Условия

Что предстоит делать:

- Публикация актуальных вакансий на порталах поиска работы;

- Управление полным циклом подбора персонала;

- Анализ рынка.

Что у нас есть для тебя:

- 25 дней отпуска;

- 3 Sick days;

- Multisport карта;

- Уроки английского и чешского каждую неделю;

- Бизнес коуч;

- Программа частичной компенсации питания;

- Ароматный кофе, чай, а также сладости и снеки каждый день;

- Впечатляющие корпоративы.

Будь частью крутых проектов!