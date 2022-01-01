15 августа
12:33
264
IT рекрутер
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание
Приглашаем в свою команду IT рекрутера. Важно иметь опыт работы на идентичной или релевантной позиции (HR, административа).
Условия
Что предстоит делать:
- Публикация актуальных вакансий на порталах поиска работы;
- Управление полным циклом подбора персонала;
- Анализ рынка.
Что у нас есть для тебя:
- 25 дней отпуска;
- 3 Sick days;
- Multisport карта;
- Уроки английского и чешского каждую неделю;
- Бизнес коуч;
- Программа частичной компенсации питания;
- Ароматный кофе, чай, а также сладости и снеки каждый день;
- Впечатляющие корпоративы.
Будь частью крутых проектов!
Контакты:
Дарья