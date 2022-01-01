Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
IT рекрутер
Вакансии
Партнер рубрики:
15 августа
12:33
264
IT рекрутер
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание
Приглашаем в свою команду IT рекрутера. Важно иметь опыт работы на идентичной или релевантной позиции (HR, административа).
Условия

Что предстоит делать:
- Публикация актуальных вакансий на порталах поиска работы;
- Управление полным циклом подбора персонала;
- Анализ рынка.

Что у нас есть для тебя:
- 25 дней отпуска;
- 3 Sick days;
- Multisport карта;
- Уроки английского и чешского каждую неделю;
- Бизнес коуч;
- Программа частичной компенсации питания;
- Ароматный кофе, чай, а также сладости и снеки каждый день;
- Впечатляющие корпоративы.

Будь частью крутых проектов!

Контакты:

Дарья

[email protected]

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы