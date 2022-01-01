В связи с активным развитием компании, мы приглашаем талантливого и ответственного PHP разработчика присоединиться к нашей команде в Праге. О проекте: команда занимается поддержкой и развитием высоконагруженного web-сервиса, который является своего рода прокси-сервером между провайдерами игр и клиентами казино. Используемый стек: PHP 7.4+, Go 1.12+, RabbitMQ, Docker, Jenkins + Gitlab, Redis (KeyDB), ELK, MariaDB (galera). Тестирование: PHPUnit, Codeception. Основные фреймворки: Yii2 (админка), Symfony 5, Laravel 5 (технические сервисы для внутренних нужд), чистый PHP (интеграции). Чем предстоит заниматься: - развитие, поддержка и рефакторинг основного монолита и отдельных сервисов; - работа с техническим долгом проекта; - активное взаимодействие с командами DevOps, QA automation и аналитиками, груминг задач команды.

Дополнительная информация

Мы думаем, что вам понравится, потому что:

- мы международная команда молодых специалистов;

- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;

- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;

- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;

- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.

Кроме того, мы предлагаем:

- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;

- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);

- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;

- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;

- программа частичной компенсации питания.

Это ещё не всё:

- постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;

- курсы английского и чешского за счёт компании;

- возможность профессионального роста и обучения;

- поддержка профессионального бизнес-коуча.