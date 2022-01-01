- уверенные знания PHP;
- владение шаблонами проектирования и следование SOLID-принципам;
- опыт в написании тестов (unit, functional);
- опыт использования популярных фреймворков: Yii, Laravel или Symfony;
- умение работать с такими базами данных как Mysql (MariaDB), Redis (KeyDB), ELK;
- опыт работы написания сервисов на golang;
- опыт работы с очередями;
- самостоятельное решение задач, умение объективно оценивать свои силы и четко расставлять приоритеты.
Мы думаем, что вам понравится, потому что:
- мы международная команда молодых специалистов;
- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;
- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растём, как компания;
- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;
- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.
Кроме того, мы предлагаем:
- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;
- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);
- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;
- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;
- программа частичной компенсации питания.
Это ещё не всё:
- постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;
- курсы английского и чешского за счёт компании;
- возможность профессионального роста и обучения;
- поддержка профессионального бизнес-коуча.
Светлана