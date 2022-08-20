Описание

На 20.08.2022 требуются мужчины до 55 лет в г. Гораждевице Работа на предприятии по обработке картофеля. обслуживание линии, фасовка,мытье картошки 135-150 крон/час по 12 час, вс-выходной Проживание 4500 крон в мес Зарплата в мес. от 36000 до 40000 крон!!!