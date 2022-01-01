- опыт работы в тестировании программного обеспечения от 2-х лет; - опыт работы в автоматизации тестирования не менее 1 года (предпочтительно на Java); - знание Java Core (8+); - опыт работы в тестировании RESTful API (RestAssured, Retrofit, Feign, Unirest). Мы используем Feign и RestAssured; - опыт работы в тестировании UI (Selenium WebDriver); - опыт работы с Junit либо TestNG (мы используем Junit5); - опыт работы с BDD инструментами (мы используем Cucumber); - опыт работы с системами контроля версий (Git, SVN); - опыт в написании SQL-запросов; - опыт работы с Gradle/Maven; - знание техник тест-дизайна, проектирования тестов; - знание протокола HTTP и концепции REST; - знание английского языка на уровне чтения технической документации. Будет плюсом: - опыт работы с CI (Jenkins, Gitlab CI, TeamCity); - опыт работы с Docker; - опыт работы с Redis, RabbitMQ, Apache Kafka; - знание инструментов perfomance-тестирования (JMeter, Gatling); - опыт работы с SoapUI, Postman или Curl; - знание JIRA, Confluence; - знание Linux; - опыт работы и понимание Agile методологий (XP, Scrum, Kanban).

Условия

Вы будете отвечать за:

- автоматизацию тестирования RESTful API (главным образом) и UI;

- подготовку тестовых сценариев (тест-дизайн), сопровождение библиотек автоматизированных тестов;

- запуск автоматизированных тестов, анализ результатов прогона на разных окружениях;

поддержку CI;

- взаимодействие с командой разработки при составлении тест-кейсов и в процессе исправления дефектов;

- планирование деятельности по контролю качества, оценка временных затрат на поставленные задачи.

Мы думаем, что Вам понравится, потому что:

- мы международная команда молодых специалистов;

- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;

- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растем, как компания;

- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;

- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.

Кроме того, мы предлагаем:

- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;

- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);

- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;

- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;

- программа частичной компенсации питания.

Это ещё не всё:

постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;

курсы английского и чешского за счёт компании;

возможность профессионального роста и обучения;

поддержка профессионального бизнес-коуча.