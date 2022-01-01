- опыт работы в тестировании программного обеспечения от 2-х лет;
- опыт работы в автоматизации тестирования не менее 1 года (предпочтительно на Java);
- знание Java Core (8+);
- опыт работы в тестировании RESTful API (RestAssured, Retrofit, Feign, Unirest). Мы используем Feign и RestAssured;
- опыт работы в тестировании UI (Selenium WebDriver);
- опыт работы с Junit либо TestNG (мы используем Junit5);
- опыт работы с BDD инструментами (мы используем Cucumber);
- опыт работы с системами контроля версий (Git, SVN);
- опыт в написании SQL-запросов;
- опыт работы с Gradle/Maven;
- знание техник тест-дизайна, проектирования тестов;
- знание протокола HTTP и концепции REST;
- знание английского языка на уровне чтения технической документации.
Будет плюсом:
- опыт работы с CI (Jenkins, Gitlab CI, TeamCity);
- опыт работы с Docker;
- опыт работы с Redis, RabbitMQ, Apache Kafka;
- знание инструментов perfomance-тестирования (JMeter, Gatling);
- опыт работы с SoapUI, Postman или Curl;
- знание JIRA, Confluence;
- знание Linux;
- опыт работы и понимание Agile методологий (XP, Scrum, Kanban).
Вы будете отвечать за:
- автоматизацию тестирования RESTful API (главным образом) и UI;
- подготовку тестовых сценариев (тест-дизайн), сопровождение библиотек автоматизированных тестов;
- запуск автоматизированных тестов, анализ результатов прогона на разных окружениях;
поддержку CI;
- взаимодействие с командой разработки при составлении тест-кейсов и в процессе исправления дефектов;
- планирование деятельности по контролю качества, оценка временных затрат на поставленные задачи.
Мы думаем, что Вам понравится, потому что:
- мы международная команда молодых специалистов;
- мы ценим свежий взгляд и новые идеи;
- мы поддерживаем рост своих сотрудников и растем, как компания;
- мы работаем в нестандартной глобальной индустрии;
- мы проявляем гибкость в отношении комфорта своих сотрудников.
Кроме того, мы предлагаем:
- 25 дней (!) оплачиваемого отпуска и 3 дня больничного в году;
- гибкое начало рабочего дня (для планирования удобной утренней рутины);
- бесплатные закуски и напитки всегда под рукой в нашем приятном офисе в центре Праги;
- свободный вход почти в любое спортивное заведение с картой Multisport;
- программа частичной компенсации питания.
Это ещё не всё:
постоянные мероприятия, поездки и корпоративы;
курсы английского и чешского за счёт компании;
возможность профессионального роста и обучения;
поддержка профессионального бизнес-коуча.
Светлана