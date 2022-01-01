17 августа
13:50
101
менеджер по продажам
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
VV
Описание
На постоянную работу требуется менеджер по продажам космецевтики ,косметологическим салонам и клиникам.
Требования
Легальное пребывание в ЧР, знание чешского языка на уровне уверенный B2. Опыт работы в сфере продаж или индустрии красоты желательно, но не является обязательным условием. Уверенный пользователь ПК. Хорошие коммуникативные качества, обучаемость.
Условия
Стабильная работа с перспективой роста до руководителя отдела. Обучение. Зарплата фикс + %. Комфортный офис, дружеский коллектив.
Контакты:
Владимир