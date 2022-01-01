Тип занятости Полный день Профессия Ремонтник, Контролёр ОТК, Сварщик Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 50 000 CZK

Описание Оплата чистыми, как написано. ❗️Авансы каждую неделю. ❗️Вакансия бесплатная. ❗️Оформляем официально. ❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон. ❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца. ❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!

Требования Оплата чистыми, как написано.

❗️Авансы каждую неделю.

❗️Вакансия бесплатная.

❗️Оформляем официально.

❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.

❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.

❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!

Условия Оплата чистыми, как написано.

❗️Авансы каждую неделю.

❗️Вакансия бесплатная.

❗️Оформляем официально.

❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.

❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.

❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!