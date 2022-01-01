Оплата чистыми, как написано.
❗️Авансы каждую неделю.
❗️Вакансия бесплатная.
❗️Оформляем официально.
❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.
❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.
❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!
Оплата чистыми, как написано.
❗️Авансы каждую неделю.
❗️Вакансия бесплатная.
❗️Оформляем официально.
❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.
❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.
❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!
Оплата чистыми, как написано.
❗️Авансы каждую неделю.
❗️Вакансия бесплатная.
❗️Оформляем официально.
❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.
❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.
❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!
Shvalev Alexandr