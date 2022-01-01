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сварщиков металла
Вакансии
Партнер рубрики:
06 сентября
11:37
392
сварщиков металла
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Personál work
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Контролёр ОТК, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
50 000 CZK
Описание
Оплата чистыми, как написано. ❗️Авансы каждую неделю. ❗️Вакансия бесплатная. ❗️Оформляем официально. ❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон. ❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца. ❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!
Требования

Оплата чистыми, как написано.
❗️Авансы каждую неделю.
❗️Вакансия бесплатная.
❗️Оформляем официально.
❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.
❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.
❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!

Условия

Оплата чистыми, как написано.
❗️Авансы каждую неделю.
❗️Вакансия бесплатная.
❗️Оформляем официально.
❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.
❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.
❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!

Дополнительная информация

Оплата чистыми, как написано.
❗️Авансы каждую неделю.
❗️Вакансия бесплатная.
❗️Оформляем официально.
❗️Предоставляем спец одежду 1500 крон.
❗️Зарплата выдаётся до 15 числа следующего месяца.
❗️На всех проектах предоставляем бонус на жильё, если вы снимаете своё! Бонус к зарплате 3 000 крон!

Контакты:

Shvalev Alexandr

[email protected]

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