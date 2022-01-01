Описание

⭐КАРЛОВІ ВАРИ⭐ KARLOVY VARY⭐ Проводится набір працівників для доповнення товару в магазині. ◾Тільки нічні зміни з 22.00 до 6.00 ◾Якщо роботу закінчите раніше, можете бути вільні. Оплата залишається та сама ◾Можливість кар'єрного росту ◾ Житло і транспорт не надаємо ◾Вакансія безкоштовна ◾За детальною інформацією звертатись за тел. +420 739 797 984 Viber, WhatsApp, Messenger