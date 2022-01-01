09 сентября
13:57
424
Сварщик
Подобные вакансии
Praha 1
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Vsetín
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město
Personál work
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Zlínský kraj
Город
Uherské Hradiště
Заработная плата
1 500 EUR
Компания
Agrokoncern
Описание
Завод по изготовлению жилых блок контейнеров. г. Угерске-Градиште
Требования
— знание технической документации
— опыт работы не менее 3 лет
— возраст до 55 лет
— ответственное отношение к работе
Условия
— от 200 крон/ час
— От 1800 евро/месяц, оплата на банковскую карточку
— Около 240-270 часов в месяц
— Предоставляется жилье, по 2-3 человека в комнате, жилье платное 4500 - 6000 крон/ месяц
Контакты:
Екатерина Ткаченко
+420774312474