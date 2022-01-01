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Сварщик
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09 сентября
13:57
424
Сварщик
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Zlínský kraj
Город
Uherské Hradiště
Заработная плата
1 500 EUR
Компания
Agrokoncern
Описание
Завод по изготовлению жилых блок контейнеров. г. Угерске-Градиште
Требования

— знание технической документации

— опыт работы не менее 3 лет
— возраст до 55 лет
— ответственное отношение к работе

Условия

— от 200 крон/ час
— От 1800 евро/месяц, оплата на банковскую карточку
— Около 240-270 часов в месяц
— Предоставляется жилье, по 2-3 человека в комнате, жилье платное 4500 - 6000 крон/ месяц

Контакты:

Екатерина Ткаченко

[email protected]

+420774312474

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