Ожидаем от вас:
- грамотный украинский и русский язык;
- понимание работы в сфере рекрутинга и набора персонала;
- честность и инициативность;
- компьютер и хорошее интернет соединение;
- ограничений по возрасту и документам - нет.
Условия:
- удаленная работа;
- свободный график;
- опыт работы не обязателен;
- сдельная оплата без оклада;
- возможность совмещать рекрутинг с основной работой;
- самостоятельный выбор инструментов для поиска кандидатов.
Оплата сдельная:
- 3000 Kč за каждого адаптированного кандидата (адаптационный период 30 дней)
- 6000 Kč за два человека и так далее, без ограничений.
Вакансию можно рассматривать как подработку, так и основной источник дохода, а так же как площадку для развития своего бизнеса по рекрутингу.
Внимание! Все подробности по телефону: +420 226 256 149
Евгений
+420226256149