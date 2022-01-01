- грамотный украинский и русский язык; - понимание работы в сфере рекрутинга и набора персонала; - честность и инициативность; - компьютер и хорошее интернет соединение; - ограничений по возрасту и документам - нет.

Дополнительная информация

Оплата сдельная:

- 3000 Kč за каждого адаптированного кандидата (адаптационный период 30 дней)

- 6000 Kč за два человека и так далее, без ограничений.

Вакансию можно рассматривать как подработку, так и основной источник дохода, а так же как площадку для развития своего бизнеса по рекрутингу.

Внимание! Все подробности по телефону: +420 226 256 149