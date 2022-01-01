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Менеджер по подбору персонала (удалённо)
Вакансии
Партнер рубрики:
14 сентября
10:49
361
Менеджер по подбору персонала (удалённо)
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
800 USD
Компания
GARANT CZ
Описание
Ваша основная задача - поиск и подбор кадров на рабочие специальности.
Требования

Ожидаем от вас:

- грамотный украинский и русский язык;
- понимание работы в сфере рекрутинга и набора персонала;
- честность и инициативность;
- компьютер и хорошее интернет соединение;
- ограничений по возрасту и документам - нет.

Условия

Условия:

- удаленная работа;
- свободный график;
- опыт работы не обязателен;
- сдельная оплата без оклада;
- возможность совмещать рекрутинг с основной работой;
- самостоятельный выбор инструментов для поиска кандидатов.

Дополнительная информация

Оплата сдельная:
- 3000 Kč за каждого адаптированного кандидата (адаптационный период 30 дней)
- 6000 Kč за два человека и так далее, без ограничений.
Вакансию можно рассматривать как подработку, так и основной источник дохода, а так же как площадку для развития своего бизнеса по рекрутингу.

Внимание! Все подробности по телефону: +420 226 256 149

Контакты:

Евгений

[email protected]

+420226256149

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