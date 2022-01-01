Тип занятости Полный день Профессия Кладовщик-грузчик, Рабочий склада, Курьер Регион Středočeský kraj Город Benešov Заработная плата 35 000 CZK Компания GARANT CZ

Описание Безкоштовна вакансія для чоловіків. Прямий роботодавец. Надаємо медичну страховку. Терміновий набір чoловіків на склад в Прагу. Від 18 до 48 років. Фізично зорові, активні, готові працювати на упаковці та сортуванні посилок, в тому числі зі сканером.

Условия Ми пропонуємо:

• Тільки денні зміни, по 8-10 годин

• Зарплата: від 130 до 148 крон/год.

• Бонуси та надбавки.

• Оплата страховки/податків.

• Аванси щотижня.

• Можливість переробки.

• Оплачуваний лікарняний.

• Надаємо житло в 4х зірковому готелі. Сімейні пари мешкають в окремих кімнатах.

• Координатор (допомога у вирішенні проблем/питань).

• Доїзд на роботу здійснюється транспортом фірми.