14 сентября
11:04
380
Работа в интернет-магазине в Праге.
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада, Курьер
Регион
Středočeský kraj
Город
Benešov
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
GARANT CZ
Описание
Безкоштовна вакансія для чоловіків. Прямий роботодавец. Надаємо медичну страховку. Терміновий набір чoловіків на склад в Прагу. Від 18 до 48 років. Фізично зорові, активні, готові працювати на упаковці та сортуванні посилок, в тому числі зі сканером.
Условия
Ми пропонуємо:
• Тільки денні зміни, по 8-10 годин
• Зарплата: від 130 до 148 крон/год.
• Бонуси та надбавки.
• Оплата страховки/податків.
• Аванси щотижня.
• Можливість переробки.
• Оплачуваний лікарняний.
• Надаємо житло в 4х зірковому готелі. Сімейні пари мешкають в окремих кімнатах.
• Координатор (допомога у вирішенні проблем/питань).
• Доїзд на роботу здійснюється транспортом фірми.
Дополнительная информация
Всі подробиці за телефоном: +420 226 288 440
Виключно офіційне працевлаштування, допомогаємо в отриманні всіх необхідних документів.
Контакты:
Евгений
+420 226 288 440