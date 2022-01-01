22 сентября
13:06
90
Сварщик( уметь варить автогеном)
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Сантехник, Слесарь, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
44 000 CZK
Компания
Personál work
Описание
Сварщик ( автоген) Робота заключается ,варить котельни.
Требования
Практика: минимально два года
Трудолюбие и желание работать
Условия
Мы предоставляем:
Гарантированная ставка: от 220 крон на час
Координатора:( помощь в решении проблем/вопросов
Контакты:
Марина
+420608860446