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Сварщик( уметь варить автогеном)
Вакансии
Партнер рубрики:
22 сентября
13:06
90
Сварщик( уметь варить автогеном)
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Сантехник, Слесарь, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
44 000 CZK
Компания
Personál work
Описание
Сварщик ( автоген) Робота заключается ,варить котельни.
Требования

Практика: минимально два года
Трудолюбие и желание работать

Условия

Мы предоставляем:
Гарантированная ставка: от 220 крон на час
Координатора:( помощь в решении проблем/вопросов

Контакты:

Марина

[email protected]

+420608860446

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