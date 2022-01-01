Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб
Вакансии
Партнер рубрики:
30 сентября
17:26
83
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб
Подобные вакансии
Oператор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Strakonice
оператор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Vsetín
оператор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město
Сварщик( уметь варить автогеном)
Personál work
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Токарь, Фрезеровщик
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
не указана
Компания
ETM Solve s.r.o.
Описание
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство. Жилье предоставляет фирма
Условия

Оплата 187 крон/час брутто
• Двусменный график
• Авансы каждую неделю
• Жилье предоставляет компания
• Рабочую форму предоставляет компания
• Бесплатная доставка сотрудников к месту работы и обратно

Контакты:

Alexandra Obryska

[email protected]

+420 776 185 925

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы