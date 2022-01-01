30 сентября
17:26
83
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб
Подобные вакансии
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Strakonice
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Vsetín
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město
Personál work
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Токарь, Фрезеровщик
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
не указана
Компания
ETM Solve s.r.o.
Описание
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство. Жилье предоставляет фирма
Условия
Оплата 187 крон/час брутто
• Двусменный график
• Авансы каждую неделю
• Жилье предоставляет компания
• Рабочую форму предоставляет компания
• Бесплатная доставка сотрудников к месту работы и обратно
Контакты:
Alexandra Obryska
+420 776 185 925