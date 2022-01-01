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Kooрдинатор
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05 октября
08:43
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Kooрдинатор
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Работа в интернет-магазине в Праге.
GARANT CZ
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
‍♂️Требуется координатор с хорошим знанием чешского языка РАБОТА в ПЛЗЕНЬ. Оплата по результатам собеседования Документы: трывалый побыт, паспорт ЕС ☎️Tel/viber +420773921601 При заинтересованности резюме отправляйте на эл. почту [email protected]
Контакты:

Ольга

[email protected]

+420773921601

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