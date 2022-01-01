10 октября
10:15
27
Kooрдинатор
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GARANT CZ
Praha 1
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
♂️ Требуется координатор со знанием чешского языка ✅Работа в Праге Оплата по результатам собеседования ☎️ Tel/viber +420773921601 При заинтересованности резюме отправляйте на эл. почту [email protected]
Контакты:
Ольга
+420773921601