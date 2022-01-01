10 октября
13:12
190
Frontend Developer
Тип занятости
Полный день
Профессия
Front-end программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
50 000 CZK
Компания
PicsForDesign.com
Описание
Компания с офисом в Праге и Словениии, ищет опытного более 4-5 лет фронтент разработчика на полный рабочий день
Требования
Знание хорошо англйиского
Опыт работы не менее 4-5 лет
Работа с командами от 5-8 человек
Условия
Работа удаленная и в офисе
Командировки
Кофе
Мультикарта
Корпоративы
Контакты:
Alex Mazur