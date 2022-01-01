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Строитель каменщик
Вакансии
Партнер рубрики:
12 октября
11:44
36
Строитель каменщик
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Сантехник
Personal Work Agency
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Středočeský kraj
Город
Nymburk
Заработная плата
135 CZK
Компания
Yyy
Описание
Ищем мужчину на строительство в Нимбурке. Условия 135 крон/час (необученный), 145 крон обученный каменщик. Возможность аванса после первой недели работы и возможность бесплатного проживания. Требуется хотя бы начальное знание чешского языка. Просим не звонить, а писать в сообщении или в WhatsApp +420 728 524 548
Контакты:

Natalia

[email protected]

+420 728 524 548

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