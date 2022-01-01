Описание

Ищем мужчину на строительство в Нимбурке. Условия 135 крон/час (необученный), 145 крон обученный каменщик. Возможность аванса после первой недели работы и возможность бесплатного проживания. Требуется хотя бы начальное знание чешского языка. Просим не звонить, а писать в сообщении или в WhatsApp +420 728 524 548