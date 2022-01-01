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Разработчик источников электропитания
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13 октября
12:25
48
Разработчик источников электропитания
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Ремонтник, Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Фирме ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. (Прага, www.aeps-group.com) требуются опытные специалисты разработчики источников электропитания AC-DC DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования на компьютере - желательно.
Условия

Полный рабочий день в коллективе. Возможно обучение.
Заработная плата выше средней по ЧР.

Дополнительная информация

Контактные телефоны:
+420 777 915 558 Александр
+420 777 915 572 Андрей

Контакты:

Гончаров А.Ю.

[email protected]

+420777915558

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