Описание

Вакансия для женщин: Оператор - складник в г. Пльзень. ⏰ Работа в 2 смены по 8 часов: 06:00-14:00, 14:00-22:00 Выходной – суббота и воскресенье. Перерыв - полчаса. ✅ Обязанности: Распаковка и сортировка посылок. Контроль и переупаковка товара. Сканирование кодов и других этикеток. Устранение мелких дефектов. ‼️ Требуется: способность выучить примерно 60 немецких слов (цвет, размер одежды), знание чешского языка. ЗП 140-160 крон в час + бонусы и премии. +420773921595 +420773921590 +420773921601 (WhatsApp, Viber, Telegram)