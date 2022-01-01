Описание

Обязанности: -Обеспечение работы отделения. -Работа с подчиненными (контроль за кассирами операционных касс, поиск, проведение собеседований, прием на работу). -Кассовая дисциплина (контроль и осуществление закрытия/открытия касс, контроль остатков касс/сведение остатков на конец дня) -Поиск потенциальных клиентов по обмену валют и привлечение на обслуживание в разрезе других продуктов компании. -Проведение коммерческих переговоров с клиентами, презентация услуг компании. -Комплексный анализ денежных потоков и прогнозирования их движения в короткосрочной и долгосрочной перспективе. -Осуществление приема и обработки заказов клиентов, сопровождение сделок. -Обслуживание работающих клиентов, стимулирование реферальных программ. -Знание рынка валютообменных операций (опыт проведения валютообменных операций с клиентами) -Сопровождение существующей клиентской базы. -Контроль финансовых операций постоянных клиентов на всех стадиях. -Мониторинг предложений конкурентов.