17 октября
23:27
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Управляющий обмена валют
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AUTRAUM s.r.o
Praha 1
AUTRAUM s.r.o
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Финансовый директор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
2 000 EUR
Компания
AUTRAUM s.r.o
Описание
Обязанности: -Обеспечение работы отделения. -Работа с подчиненными (контроль за кассирами операционных касс, поиск, проведение собеседований, прием на работу). -Кассовая дисциплина (контроль и осуществление закрытия/открытия касс, контроль остатков касс/сведение остатков на конец дня) -Поиск потенциальных клиентов по обмену валют и привлечение на обслуживание в разрезе других продуктов компании. -Проведение коммерческих переговоров с клиентами, презентация услуг компании. -Комплексный анализ денежных потоков и прогнозирования их движения в короткосрочной и долгосрочной перспективе. -Осуществление приема и обработки заказов клиентов, сопровождение сделок. -Обслуживание работающих клиентов, стимулирование реферальных программ. -Знание рынка валютообменных операций (опыт проведения валютообменных операций с клиентами) -Сопровождение существующей клиентской базы. -Контроль финансовых операций постоянных клиентов на всех стадиях. -Мониторинг предложений конкурентов.
Требования
Опыт работы на аналогичной (или похожей) должности от 3 лет
-Банковский опыт на должности начальника отделения приветствуется
-Знание нормативно-правовых актов.
-Знание языков ( Русский,Чешский,Английский,Украинский)
Условия
-официальное трудоустройство
-комфортные условия работы и дружелюбная атмосфера;
-конкурентную заработную плату и эффективную систему премирования.
Дополнительная информация
Резюме пожалуйста отправляйте на электронную почту или на мессенджеры.
Контакты:
Artem Finance
+420 776 436 851