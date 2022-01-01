Описание

От метро Зличин довоз до места работы и обратно бесплатно. Работа постоянная, только дневные смены с 8 до 16.30. Обеденное время не отнимается. Пятидневная рабочая неделя. Требуются на позицию работника склада, пикировщика, работа со сканером. Oплата 135 крон в час. Официальное трудоустройство. Помогаем с жильем. Звоните (Viber, WhatsApp) +420727818732.