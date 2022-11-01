Тип занятости Свободный график Профессия Косметолог Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана Компания VR technology s.r.o.

Описание В салон лазерной эпиляции требуется косметолог - эстетист для проведения процедуры лазерной эпиляции. Салону более 5 лет. Местонахождение: метро I.P. Pavlova

Требования Образование средне-специальное или высшее.

Опыт работы не менее 2 лет в Чехии (косметолог-эстетист).

Знание языка: русский и чешский.

Умение работать с клиентами.

Чистоплотность / Опрятность / Ответственность / Доброжелательность

Условия Заработная плата: % от процедуры.

Свободный график работы: несколько часов день.