31 октября
17:38
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Косметолог
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Косметолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
VR technology s.r.o.
Описание
В салон лазерной эпиляции требуется косметолог - эстетист для проведения процедуры лазерной эпиляции. Салону более 5 лет. Местонахождение: метро I.P. Pavlova
Требования
Образование средне-специальное или высшее.
Опыт работы не менее 2 лет в Чехии (косметолог-эстетист).
Знание языка: русский и чешский.
Умение работать с клиентами.
Чистоплотность / Опрятность / Ответственность / Доброжелательность
Условия
Заработная плата: % от процедуры.
Свободный график работы: несколько часов день.
Дополнительная информация
Вы можете обращаться по смс в любое время, либо звоните с 10:00 до 22:00.
Контакты:
Алексеев Андрей Владимирович
+420775112569