01 ноября
11:16
141
Оператор ЧПУ
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
15 EUR
Компания
Svarga Work
Описание
Эстонско Финская компания Svarga Work www.svarga.work (юридическое название Alvasar OÜ) ищет в свой штат опытных операторов ЧПУ в Финляндию. Мы прямой работодатель, вакансия бесплатная.
Требования
• Опыт работы оператором ЧПУ не менее 3 лет
• Гражданство ЕС или действующие документы для работы в ЕС
• Знание английского (разговорный)!!!
Требования к сертификатам, дипломам
Условия
Мы предлагаем
• Зарплата - 15 евро/час нетто.
• Жилье предоставляем
• График работы/дома. На выбор: 4 недели работы и 2 дома или 6 недель работы и 3 дома.
Контакты:
Кущова Виктория