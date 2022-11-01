01 ноября
11:22
126
Кузовщик в Финляндию
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Кузнец, Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
12 EUR
Компания
Svarga Work
Описание
Эстонско Финская компания Svarga Work www.svarga.work (юридическое название Alvasar OÜ) ищет в свой штат опытных авто маляров/кузовщик рихтовщиков в Финляндию. Мы прямой работодатель, вакансия бесплатная. Контактное лицо Кущова Виктория Телефон +358942456547 Viber +372 56 944 740 • Требования к кандидатам • Опыт работы авто маляром/кузовщик рихтовщиком не менее 3-х лет • Гражданство ЕС или действующие документы для работы в ЕС • Знание английского языка (как преимущество) • Права категория В Мы предлагаем • Зарплата. 12 евро в час/нетто первый месяц, со второго месяца 14 евро в час/нетто со второго месяца. • Жилье предоставляем • График работы/дома. На выбор: 4 недели работы и 2 дома или 6 недель работы и 3 дома. Прислать ваше резюме можно по следующим каналам: o На почту [email protected] o На viber +372 56 944 740 o Заполнить форму на нашем сайте перейдя по ссылке http://www.svarga.work/ru/fill-in-cv.php o Связаться с нами по телефону +372 56 944 740, и наш менеджер составит ваше резюме с ваших слов.
Контакты:
Кущова Виктория