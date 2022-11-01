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Менеджер по продажам, удаленная работа
Вакансии
Партнер рубрики:
04 ноября
16:03
222
Менеджер по продажам, удаленная работа
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту, Менеджер проекта
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
В компанию CZ SUN GARDEN, которая занимается ландшафтным дизайном, требуется менеджер по продажам Обязанности: Обработка входящих заявок Выезд на объект с руководителем Ведение деловых переговоров с клиентами компании Подготовка комерческих предложений Контроль дебиторськой задолжености Контроль всего процесса продаж Ведение первичной документации Планирование продаж
Требования

Знание чешского языка В2 и выше

Условия

Удаленная работа

Контакты:

Elena Personal Work

[email protected]

+420776889245

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