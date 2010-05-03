06 ноября
12:00
132
Бариста
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бармен, Официант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
18 500 CZK
Компания
Elvíra cafe
Описание
Ищем барист в сеть кофеен в Праге.
Требования
Требования:
Опыт на аналогичной позиции, разговорный чешский/английский.
Ответственность, пунктуальность и умение поддерживать порядок на рабочем месте.
Легальное пребывание в ЧР.
Резюме/мотивационное письмо на почту
Условия
Приятный русскоязычный коллектив
Работа в районе Vinohrady, Staré Město или Dejvice.
120,- крон в час плюс чаевые.
Смены по 3-5-10 часов, расписание вариативное.
Контакты:
Anna Klochko