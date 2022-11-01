07 ноября
09:47
125
Сварщик
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Praha 1
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 EUR
Компания
Svarga Work
Описание
Эстонско-Финская компания Svarga Work www.svarga.work (юридическое название Alvasar OÜ) ищет в свой штат опытных сварщиков MIG/MAG в Финляндию. Мы прямой работодатель, вакансия бесплатная. Контактное лицо Кущова Виктория Телефон (Viber, WhatsApp): +372 56 944 740 Требования к кандидатам • Опыт сварки методом MIG/MAG/TIG не менее 3-х лет • Гражданство ЕС или действующие документы для работы в ЕС • Знание английского (разговорный)!!!!! Мы предлагаем • Зарплата: от 12 - 15 евро/час нетто. • Жилье предоставляем • График работы/дома. На выбор: 4 недели работы и 2 дома или 6 недель работы и 3 дома. Требования к сертификатам, дипломам: • Требуется зеленая карта труда безопасности (мы можем помочь получить ее. Возможен 1-дневный курс в Таллинне до начала работы). • Требуется красная карточка по огневым работам (мы можем помочь получить ее. Возможен 1-дневный курс в Таллинне до начала работы). Прислать ваше резюме можно по следующим каналам: o На почту [email protected] o На viber +372 56 944 740 o Заполнить форму на нашем сайте перейдя по ссылке http://www.svarga.work/ru/fill-in-cv.php o Связаться с нами по телефону, и наш менеджер составит ваше резюме с ваших слов Телефон (Viber/WhatsApp): +372 56 944 740
Контакты:
Кущова Виктория