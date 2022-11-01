08 ноября
11:05
94
Руководитель отдела маркетинга
Тип занятости
Полный день
Профессия
Руководитель творческой группы
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
32 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
Руководитель отдела маркетинга Один из лидеров на рынке услуг по трудоустройству в Чешской Республике компания ALMAX WORK-Holding приглашает на работу руководителя отдела маркетинга. Основные обязанности: • участие в создании маркетинговой стратегии компании и ее реализация; • исследование рынка и определение наиболее эффективных способов продвижения услуг компании; • планирование и проведение рекламных мероприятий; • привлечение новых клиентов и увеличение объема продаж; • руководство и организация деятельности отдела маркетинга; • участие в разработке и внедрении сопутствующего программного обеспечения. Требования: • разрешение на пребывание и разрешение на работу в Чешской Республике; • опыт в продажах на руководящей должности не менее трех лет; • отличные коммуникативные навыки и опыт ведения переговоров; • активная жизненная позиция и стрессоустойчивость; • наличие высшего образования и знание чешского языка будут вашими преимуществами. Условия: • пятидневная рабочая неделя с рабочим местом в офисе в г. Праге или в г. Пльзене; • заработная плата от 32 000 чешских крон в месяц, бонусы по результатам работы; • официальное оформление в соответствии с законодательством Чешской Республики; • возможность профессионального развития и карьерного роста. ☎️ Контакты: +420 773 921 602. Mikhail Timoshenko. E-mail для направления резюме: [email protected]
Контакты:
Ольга
+420773921601