09 ноября
10:45
63
Менеджер по продажам
Подобные вакансии
BANK INVESTMENT RESIDENCE
Praha 7
BANK INVESTMENT RESIDENCE
Praha 7
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
Torgran
Описание
Наша компания занимается продажей услуг разных компаний по телефону, начиная от косметики и техники до услуг в сферах инвестиций
Требования
-коммуникабельность
-общительность
-пунктуальность
-разговорный русский язык
Английский будет преимуществом
Условия
-Работа в офисе
-Пн-пт с 9:00-19:00
-Официальное оформление
Контакты:
Билинская Юлия Романовна