Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Менеджер по продажам
Вакансии
Партнер рубрики:
09 ноября
10:45
63
Менеджер по продажам
Подобные вакансии
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
BANK INVESTMENT RESIDENCE
Praha 7
HEAD OF SALES DEPARTMENT
BANK INVESTMENT RESIDENCE
Praha 7
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
Torgran
Описание
Наша компания занимается продажей услуг разных компаний по телефону, начиная от косметики и техники до услуг в сферах инвестиций
Требования

-коммуникабельность
-общительность
-пунктуальность
-разговорный русский язык
Английский будет преимуществом

Условия

-Работа в офисе
-Пн-пт с 9:00-19:00
-Официальное оформление

Контакты:

Билинская Юлия Романовна

[email protected]

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы