12 ноября
19:07
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Партнеры по бизнесу
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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Руководитель творческой группы, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Galan Cosmetics
Описание
Международная израильская косметическая компания открывает представительство и склад в Чехии. В связи с этим, приглашаю к сотрудничеству энергичных и инициативных. Желающих иметь свой бизнес в индустрии красоты. Возможно обучение и получение международного диплома за счет фирмы. Для собеседования и уточнения деталей обращайтесь +972 54 44 35 339 Галина.
Контакты:
Shligin Galina
+972544435339