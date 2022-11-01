Описание

Международная израильская косметическая компания открывает представительство и склад в Чехии. В связи с этим, приглашаю к сотрудничеству энергичных и инициативных. Желающих иметь свой бизнес в индустрии красоты. Возможно обучение и получение международного диплома за счет фирмы. Для собеседования и уточнения деталей обращайтесь +972 54 44 35 339 Галина.