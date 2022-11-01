14 ноября
10:26
102
Рабочий на интернет-склад Rohlik в Праге
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Personal Work
Описание
сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах. ️ На каждом секторе есть свои нормы, в зависимости от товара и величины сектора.
Требования
Мужчины, женщины семейной пары 18 до 48 лет - хорошая физическая форма; - ответственность и внимательность.
Условия
оплата 140- 150 крон в час На каждом секторе есть свои нормы, в зависимости от товара и величины сектора. В среднем 40 пиков за 30 минут.
Контакты:
Марина Personal Work
+420608860446