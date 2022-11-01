Тип занятости Полный день Профессия Логист Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата не указана Компания Personal Work

Описание сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах. ️ На каждом секторе есть свои нормы, в зависимости от товара и величины сектора.

Требования Мужчины, женщины семейной пары 18 до 48 лет - хорошая физическая форма; - ответственность и внимательность.