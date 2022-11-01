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Рабочий на интернет-склад Rohlik в Праге
Вакансии
Партнер рубрики:
14 ноября
10:26
102
Рабочий на интернет-склад Rohlik в Праге
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Personal Work
Описание
сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах. ️ На каждом секторе есть свои нормы, в зависимости от товара и величины сектора.
Требования

Мужчины, женщины семейной пары 18 до 48 лет - хорошая физическая форма; - ответственность и внимательность.

Условия

оплата 140- 150 крон в час На каждом секторе есть свои нормы, в зависимости от товара и величины сектора. В среднем 40 пиков за 30 минут.

Контакты:

Марина Personal Work

[email protected]

+420608860446

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